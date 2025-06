Pesca mediterranea al via bando da sei milioni di euro | ecco come accedere

Se sei nel settore della pesca mediterranea, questa è l'opportunità che aspettavi: un bando da sei milioni di euro per potenziare infrastrutture portuali, migliorare la tracciabilità e investire in tecnologie innovative. Un'occasione unica per rafforzare la competitività e sostenibilità del settore. Scopri subito come accedere e trasformare le tue idee in realtà, contribuendo a un futuro più efficiente e sostenibile per la pesca mediterranea.

Sei milioni di euro per rafforzare le infrastrutture fisiche nei porti di pesca o nei luoghi di sbarco, migliorare la tracciabilità delle produzioni, investire in tecnologie dell’informazione. Sono questi gli obiettivi del bando “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Pesca mediterranea, al via bando da sei milioni di euro: ecco come accedere

