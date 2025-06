Pesca al via bando da sei milioni di euro | Una risposta concreta per il settore

La pesca italiana si prepara a un grande rilancio grazie a un nuovo bando da sei milioni di euro, una risposta concreta alle esigenze del settore. Con investimenti nelle infrastrutture portuali, nella tracciabilità delle produzioni e nelle tecnologie digitali, la Regione punta a rafforzare la competitività e sostenibilità della filiera. Un’opportunità imperdibile per innovare e valorizzare il patrimonio marittimo nazionale. È il momento di agire, perché il futuro della pesca dipende anche da questi interventi strategici...

La Regione investe 6 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture fisiche nei porti di pesca o nei luoghi di sbarco, migliorare la tracciabilità delle produzioni, investire in tecnologie dell’informazione. Sono questi gli obiettivi del bando “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Pesca, al via bando da sei milioni di euro: "Una risposta concreta per il settore"

In questa notizia si parla di: Pesca Bando Milioni Euro

Pesca mediterranea, al via bando da sei milioni di euro: ecco come accedere - Se sei nel settore della pesca mediterranea, questa è l'opportunità che aspettavi: un bando da sei milioni di euro per potenziare infrastrutture portuali, migliorare la tracciabilità e investire in tecnologie innovative.

Pesca mediterranea, al via bando da sei milioni di euro: ecco come accedere - L'assessore regionale Barbagallo: "Una risposta concreta per il settore in un momento di crisi" ... Secondo agrigentonotizie.it

Pesca, quasi due milioni per le nuove startup: "Così si incentivano i giovani a investire" - Comacchio, l’assessore regionale Alessio Mammi punta sull’innovazione di un comparto che rappresenta tradizione ed eccellenza ... Lo riporta msn.com

Fondi Ue, bando da 4 milioni della Regione Liguria per Pmi che vanno in Borsa - Contributi a fondo perduto fino a 600mila euro. Il governatore Bucci: «Modello innovativo, che rafforza l’autonomia finanziaria delle aziende» ... Si legge su ilsole24ore.com