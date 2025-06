Pesca al via bando da sei milioni di euro | strumento a disposizione dei Comuni

La Regione lancia un importante bando da sei milioni di euro per potenziare le infrastrutture dei porti di pesca e dei luoghi di sbarco, offrendo ai comuni strumenti concreti per innovare e rendere più sostenibile il settore. Un'occasione unica per migliorare la tracciabilità, investire in tecnologie all’avanguardia e rilanciare un settore fondamentale per l’economia locale. Scopri come partecipare e contribuire alla crescita della pesca italiana!

La Regione investe 6 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture fisiche nei porti di pesca o nei luoghi di sbarco, migliorare la tracciabilità delle produzioni, investire in tecnologie dell'informazione. Sono questi gli obiettivi del bando "Piccoli interventi infrastrutturali a terra

