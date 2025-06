Perseguita l’ex fidanzata minorenne | scatta il braccialetto elettronico per un giovane sannita

Un giovane sannita di 19 anni è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per aver perseguitato la ex fidanzata minorenne. La decisione, emessa dal Gip di Avellino su richiesta della Procura, deriva da indagini che hanno evidenziato comportamenti minacciosi e insistenti. La vicenda mette in luce l’importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime e garantire la sicurezza pubblica.

Un giovane sannita di 19 anni, residente in un comune della Valle Caudina, è stato raggiunto da un'ordinanza di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV). Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, il ragazzo è indiziato di aver aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex fidanzata, una ragazza minorenne di Cervinara. La giovane ha denunciato comportamenti possessivi, tra cui il divieto di uscire con amici e familiari, e gravi minacce ricevute dopo la fine della relazione, sia tramite messaggi che sui social.

Braccialetto Elettronico Giovane Sannita

