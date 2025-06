Perquisita la casa del killer di Denisa e Ana | Indizi su altre vittime e complici Lui aggredito in cella La doppia vita di Vasile

Sei anni di indagini, un’aggressione in cella e segreti nascosti dietro una doppia vita: il caso di Vasile Frumuzache, 32 anni, al centro di un intricato intreccio di vittime, complici e misteri. La recente perquisizione della casa del killer di Denisa e Ana solleva nuovi inquietanti interrogativi. Cosa si cela davvero dietro questa oscura vicenda? La verità sta emergendo, e le risposte potrebbero cambiare tutto.

Vasile Frumuzache, 32 anni, è ricoverato a Prato: colpito al viso da olio bollente da un parente della prima donna uccisa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Perquisita la casa del killer di Denisa e Ana: «Indizi su altre vittime e complici». Lui aggredito in cella La doppia vita di Vasile

