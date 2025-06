Pericolo estremisti alla piazza per Gaza E il Pd affida i controlli alla Cgil della rivolta

Pericolo di estremisti e tensioni a Roma in vista della manifestazione per Gaza. Elly Schlein rassicura sulla gestione dell’evento, affidando i controlli alla Cgil e promettendo di presidiare e proteggere la piazza. Tuttavia, cresce l’attenzione sulle possibili provocazioni e la presenza di facinorosi, alimentando le preoccupazioni del Pd e delle forze dell’ordine. La questione resta aperta: come garantire sicurezza e libertà di espressione senza compromessi?

La gestiremo, la presidieremo, la proteggeremo». Parole scelte con cura, quelle di Elly Schlein, in vista della manifestazione per Gaza, convocata domani a Roma in piazza San Giovanni. Già perché più si avvicina la sfilata con la kefiah, più crescono le preoccupazioni del Nazareno per l'ordine pubblico. «Chi può escludere la presenza di facinorosi?», ragionano dalla cabina di regia che sta seguendo l'organizzazione della giornata. Motivo in più per mettere in campo un efficace servizio d'ordine, grazie anche alla presenza occhiuta di personale della Cgil. La scelta di mettere il palco in piazza San Giovanni significa che i giallorossi (Pd, M5S ed Avs) si aspettano un fiume di manifestanti, pullman e treni speciali in arrivo da un po' dovunque. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pericolo estremisti alla piazza per Gaza. E il Pd affida i controlli alla Cgil della "rivolta"

In questa notizia si parla di: Piazza Gaza Cgil Pericolo

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

Pericolo estremisti alla piazza per Gaza. E il Pd affida i controlli alla Cgil della "rivolta" - La gestiremo, la presidieremo, la proteggeremo». Parole scelte con cura, quelle di Elly Schlein, in vista della manifestazione per Gaza, ... Da iltempo.it

In piazza San Giovanni la manifestazione per Gaza. Renzi e Calenda ne organizzano un'altra, ma a Milano - La manifestazione del 7 giugno si basa sulla mozione unitaria presentata in Parlamento. Pd, M5s e Avs lanciano un appello congiunto a partecipare ... Da huffingtonpost.it

“I neofascisti rappresentano un pericolo per l’Italia”: Anpi e Cgil contro il corteo di Casapound e Patrioti. In piazza Schlein e Fratoianni - BOLOGNA – In centinaia hanno risposto all’appello di Anpi e Cgil, che in piazza Nettuno si sono ritrovate ... di essere credo che rappresentino un pericolo per l'Italia tutta. Riporta bologna.repubblica.it

Montanari punge Tosi: Se si divertisse veramente...