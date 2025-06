Perde il cellulare 17enne chiede aiuto in un locale e viene violentato | “Mi hanno drogato”

Una giovane vittima di soli 17 anni si è trovata in una spirale di eventi drammatici dopo aver perso il cellulare in un locale dell’hinterland di Ancona. La sua testimonianza di violenza e droga ha scosso la comunità, portando all’apertura di un’indagine su un uomo di 45 anni. L’attenzione resta alta: cosa emerge dalla vicenda e come si svilupperà il procedimento giudiziario? Continua a leggere.

Una volta tornato a casa, il 17enne ha raccontato la violenza subita in un locale dell'hinterland di Ancona e ha denunciato l'accaduto. Indagato un 45enne per il quale si ipotizza l'accusa di violenza sessuale aggravata ma che si dichiara innocente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: 17enne Locale Perde Cellulare

Rapine in serie in Riviera, la Polizia locale arresta un 17enne: era già fuggito da una comunità - In riviera, una serie di rapine ha destato preoccupazione: un 17enne tunisino, già fuggito da una comunità, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Cesenatico.

Perde il cellulare, 17enne chiede aiuto in un locale e viene violentato: “Mi hanno drogato” - Una volta tornato a casa, il 17enne ha raccontato la violenza subita in un locale dell'hinterland di Ancona e ha denunciato l'accaduto ... Da fanpage.it

Roma, 17enne perde il telefonino in strada: uno sconosciuto lo raccoglie e lo consegna a un gommista. Ecco come lo ha recuperato - E’ quello che ha temuto una mamma quando suo figlio le ha comunicato di aver perso il cellulare in strada ... che ritrova lo smartphone del 17enne e lo consegna al gommista con cui aveva ... ilmessaggero.it scrive

Ruba il cellulare e aggredisce una ragazza: arrestato un 17enne - Assieme a due complici, il 17enne aveva sottratto il cellulare a una giovane di 17 anni. Quando la ragazza aveva cercato di riprendere il suo cellulare, il giovane le aveva spruzzato in viso dello ... Si legge su ansa.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA