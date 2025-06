Percorsi INDIRE Università sostegno 2025 | rinuncia al percorso vale solo se effettuata dal 5 giugno non prima È requisito di accesso

Se hai intenzione di partecipare ai percorsi INDIRE/Università sostegno 2025, è fondamentale conoscere le scadenze e le modalità di rinuncia. Dal 5 al 25 giugno 2025, sarà possibile rinunciare a qualsiasi altra modalità di riconoscimento del titolo di specializzazione all'estero, un passaggio indispensabile per l'accesso ai nuovi percorsi. Non perdere questa occasione: la precisione nei tempi può fare tutta la differenza per il tuo futuro professionale.

