Percorsi di autonomia per persone con disabilità | l' avviso pubblicato dal Comune di Vasto

Il Comune di Vasto apre nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità, con un avviso pubblico rivolto a favorire l’inclusione e il benessere. Questa iniziativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un passo importante verso una società più equa e accessibile. Scopri come puoi partecipare e contribuire a costruire un futuro più solidale e indipendente per tutti.

Il Comune di Vasto ha pubblicato l’avviso per percorsi di autonomia per persone con disabilità. Il nuovo avviso pubblico esplorativo promosso dall’Ecad 07 – Comune di Vasto, nell’ambito del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienzasi rivolge a persone con disabilità residenti nei Comuni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Percorsi di autonomia per persone con disabilità: l'avviso pubblicato dal Comune di Vasto

In questa notizia si parla di: Persone Disabilità Avviso Comune

"Il testimone di Roberto" al Vestuti, l'assessore De Roberto annuncia una short list di associazioni per persone con autismo o altra forma di disabilità - ...ha raccolto il sostegno della comunità, dimostrando l'importanza dell'inclusione. L'assessore De Roberto ha annunciato una short list di associazioni dedicate a supportare persone con autismo e altre disabilità, portando avanti l'eredità di Roberto Conforti.

https://quotidianodellumbria.it/gubbio/verso-la-vita-indipendente-gubbio-guida-un-nuovo-percorso-di-inclusione-per-le-persone-con-disabilita/… Approvato l’avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore. L’assessora Lucia Rughi: “Non più solo Partecipa alla discussione

Pescara. Avviso pubblico per persone con disabilità