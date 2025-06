Perché si muore di più nei pronto soccorso in Sicilia? C' è un report che la Regione ha deciso di tenere nascosto

Perché si muore di più nei pronto soccorso in Sicilia? Un report nascosto dalla regione svela il vero problema: il debole equilibrio tra accesso ai pronto soccorso e la disponibilità di posti letto nei reparti. Negli ultimi anni, i 67 reparti di emergenza dell’isola sono diventati multidisciplinari, lasciando pazienti affetti da condizioni complesse in attesa di ricovero. Questa situazione mette in discussione l’efficienza del sistema sanitario siciliano e richiede interventi immediati.

