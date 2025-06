Perché rendere più veloce la cittadinanza e abbattere il precariato con i referendum farà bene all’economia

Rendere più rapido il processo di cittadinanza e ridurre il precariato attraverso i referendum rappresenta una mossa strategica per rilanciare l’economia italiana. Dario Guarascio, esperto di Economia e Diritto alla Sapienza, analizza come queste riforme potrebbero favorire crescita, stabilità e inclusione sociale, creando un impatto positivo duraturo. Scopriamo insieme perché queste tematiche sono decisive per il futuro del nostro Paese. Continua a leggere.

Dario Guarascio, professore al dipartimento di Economia e Diritto alla Sapienza, analizza le conseguenze economiche che potrebbero avere i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cittadinanza Referendum Economia Rendere

