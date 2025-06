Perché l’ha uccisa Spara alla moglie Elena e si toglie la vita Poi la scoperta | cosa ha scatenato Rubens

Un altro femminicidio scuote la provincia di Bergamo: un dramma familiare si è consumato a Cene, lasciando la comunità sgomenta. La tragica vicenda, avvenuta in un tranquillo appartamento di via Fanti, ha portato alla scoperta di una realtà sconvolgente e ha acceso i riflettori su un tema difficile e spesso nascosto. Ma cosa ha spinto Rubens a compiere un gesto così estremo? La risposta rivela le ombre di una storia complessa e dolorosa.

Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia di Bergamo, consumatosi nel tardo pomeriggio di giovedì a Cene, un piccolo centro della valle Seriana. La tragedia si è consumata in un appartamento al civico 53 di via Fanti, in un edificio a tre piani dove viveva una famiglia considerata ben integrata nel tessuto sociale locale. A lanciare l’allarme è stato il figlio ventenne della coppia, preoccupato per l’assenza di risposte da parte dei genitori e impossibilitato a entrare in casa. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta, si sono trovati davanti a una scena drammatica: i corpi senza vita di Elena Belloli e Rubens Bertocchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

