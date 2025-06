Perché Inter e Milan giocheranno entrambe in casa la prima giornata del campionato di Serie A

La prima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 promette sorprese e strategia: Inter e Milan giocheranno entrambe in casa, un aggiustamento pensato per alleggerire gli impegni dei due grandi club. Con il Meazza già impegnato per i Giochi Invernali di Cortina, questa soluzione dimostra quanto la logistica possa influenzare il calcio di alto livello. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scelta innovativa.

Inter e Milan giocheranno in casa la prima giornata del prossimo campionato di Serie A 20252026. Una soluzione necessaria per diminuire, fin dal principio, gli impegni casalinghi di entrambe le società visto che il Meazza sarà impegnato dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 per via dei Giochi Invernali di Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Inter e #Milan giocheranno la prima giornata in casa e, nel corso del campionato, giocheranno un'altra giornata con entrambe in casa. Una giocherà sabato 23 agosto, l'altra lunedì 25. Questo perché entrambe dovranno giocare almeno due trasferte di fila tra Partecipa alla discussione

Calendario Serie A: nella giornata di campionato prevista nel fine settimana dal 6 all'8 febbraio 2026, Inter e Milan giocheranno entrambe fuori casa. San Siro sarà infatti occupato per la Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Partecipa alla discussione

