Perché il regime forfettario italiano rischia di sparire il Fmi chiede l’abolizione

Nella realtà, il regime forfettario ha rappresentato un respiro di sollievo per molti lavoratori autonomi e piccoli imprenditori italiani, offrendo semplicità e vantaggi fiscali. Tuttavia, il recente rapporto del FMI mette in discussione questa formula, temendo che possa minare gli equilibri fiscali e arrecare perdite nelle entrate dello Stato. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il destino di questa importante misura di sostegno?

Nella sua ultima pagella all’Italia, il Fondo Monetario Internazionale ha puntato il dito contro il regime forfettario, una formula fiscale che per molti rappresenta l’unica via di fuga da una giungla tributaria soffocante. Quella flat tax al 5% per chi apre una nuova partita Iva e al 15% per chi già naviga nel mare magnum delle professioni autonome non piace al Fondo, che la considera una fonte di squilibri e di mancato gettito. Ma nella realtà dei contribuenti, questo meccanismo non è un privilegio: è un salvagente fiscale. Perché il regime forfettario crea disuguaglianze secondo il Fmi. La flat tax forfettaria per gli autonomi comporta un’ aliquota sensibilmente più bassa (5% per le nuove attività, poi 15%) rispetto alle aliquote progressive Irpef cui sono soggetti i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti (dal 23% fino al 43%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché il regime forfettario italiano rischia di sparire, il Fmi chiede l’abolizione

