Perché anche la nuova scultura in piazza Municipio a Napoli è destinata a discussioni e polemiche

Nel cuore di Napoli, anche l'arte più recente si trasforma in un catalizzatore di dibattiti e ironie. Dopo le polemiche sulla Venere di Pistoletto e il Pulcinella di Pesce, ora l'Ode al silenzio di Plensa si inserisce nel vivace panorama culturale cittadino, sfidando opinioni e stimolando riflessioni. Scopriamo insieme come questa nuova installazione stia accendendo le discussioni nella città partenopea, dimostrando che l'arte non smette mai di parlare.

Dalla Venere di Pistoletto al Pulcinella di Pesce. Ora anche l'Ode al silenzio di Plensa, scultura collocata in piazza Municipio, si presta a ironie e battute.

Napoli, nuova statua a Piazza Municipio, divide la scultura sul silenzio. Ironia e veleni sui social - Napoli inaugura una nuova statua a piazza Municipio, pensata come un invito al silenzio. Tuttavia, tra ironie e velenosi commenti sui social, l’opera ha già acceso un dibattito acceso: sarà davvero un simbolo di quiete o solo un altro motivo di divisione? Silent… la vera domanda è se questa scultura riuscirà a calmare le acque o ad alimentare nuove polemiche.

Napoli:"Silent Hortense" dello spagnolo #JaumePansa è la scultura installata a piazza Municipio;l'ennesimo obbrobrio ha fatto parlare di una predilezione fallica da parte della città.... Partecipa alla discussione

Dal 5 giugno e fino al 19 agosto, in piazza Municipio, l’opera monumentale “Silent Hortense” dell’artista Jaume Plensa, tra i maggiori protagonisti della scultura contemporanea a livello internazionale. Guarda il servizio della WebTV Partecipa alla discussione

Napoli, nuova statua a Piazza Municipio, divide la scultura sul silenzio. Ironia e veleni sui social - Vorrebbe rappresentare un invito al silenzio la nuova opera che è stata installata a piazza Municipio. Ma ci sono forti dubbi che così andrà: perché ... Si legge su ilmattino.it

Napoli, a Piazza Municipio l'opera Silent Hortense: di chi è e cosa rappresenta - Torna in piazza Municipio a Napoli l'arte contemporanea con l'opera monumentale 'Silent Hortense' dell'artista Jaume Plensa, tra ... msn.com scrive

Napoli: arte contemporanea in piazza Municipio. Ecco “Silent Hortense” - Inaugurata l’installazione di Jaume Plensa. Per il Comune un costo di 150mila euro. Il sindaco: “Giusto che l’arte faccia discutere” ... Riporta napoli.repubblica.it

Dopo il Pulcinella di Pesce in piazza Municipio l’ invito al Silenzio” di Plensa