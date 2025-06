Perché all’Expo Osaka 2025 c’è un padiglione realizzato interamente col tessuto dei kimoni

Scopri il fascino del Giappone attraverso un progetto straordinario: il padiglione dell'Expo 2025 di Osaka, avvolto interamente nei tessuti dei kimoni tradizionali. Un connubio tra arte, cultura e innovazione, firmato dall'architetto Shin Takamatsu, che ha conquistato il Guinness dei Primati. Un esempio di come la creatività possa trasformare l'ordinario in qualcosa di unico e memorabile. Continua a leggere per immergerti in questa straordinaria fusione di tradizione e modernità.

All'Expo 2025 di Osaka c'è un padiglione interamente ricoperto col tessuto dei kimoni giapponesi. A realizzarlo è stato l'architetto Shin Takamatsu, che grazie alla sua opera è entrato nel Guinnes dei primati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

