Per proteggere gli anziani da truffe e furti si alleano prefettura città metropolitana e comune

Per proteggere gli anziani da truffe e furti, Prefettura, Città Metropolitana e Comune di Venezia si uniscono in un nuovo protocollo. Un passo deciso per garantire sicurezza e tutela ai nostri cittadini più vulnerabili. Con la firma di ieri, 5 giugno, il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Darco Pellos rafforzano il loro impegno contro le frodi, promuovendo azioni condivise per un futuro più sicuro e sereno.

Contro le truffe agli anziani siglato un protocollo tra città metropolitana e prefettura. Il sindaco del comune e della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro e il prefetto di Venezia, Darco Pellos hanno firmato l'intesa ieri, giovedì 5 giugno, per la prevenzione e il contrasto delle.

Città Metropolitana Anziani Truffe

