Per l' INGV è terminato lo sciame sismico iniziato all' alba del 5 giugno

L’INGV annuncia con sollievo la fine dello sciame sismico iniziato all’alba del 5 giugno, che ha coinvolto diverse zone dell’area metropolitana. Dopo giorni di intense attività telluriche, i sismi hanno lasciato il posto a una parziale tranquillità. La comunità può ora tirare un sospiro di sollievo, ma resta alta l’attenzione per eventuali ripercussioni future e per la sicurezza di tutti.

Alle 23:40 circa, ora italiana di giovedì 5 giugno per l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia - INGV è terminato lo sciame sismico che era iniziato all'alba, con movimenti distintamente avvertiti in diverse zone dell'area metropolitana. Lo sciame sismico Lo sciame sismico - spiega. 🔗 Leggi su Napolitoday.it