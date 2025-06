Per la gioia dei bambini a Falconara ha riaperto il Parco Unicef Tante le novità

Per la gioia dei bambini, Falconara Marittima ha riaperto il parco UNICEF con tante novità e sorprese. Un giorno di festa all'insegna di teatro, musica, laboratori e narrazioni, che ha coinvolto grandi e piccini in un'atmosfera di allegria e condivisione. La celebrazione, partita con entusiasmo venerdì 6 giugno alle 16, proseguirà fino alle 20, invitando tutti a riscoprire il piacere di giocare insieme e a sostenere le cause dell'infanzia.

Venerdì 6 giugno, dalle 16, Falconara Marittima ha celebrato con entusiasmo.

