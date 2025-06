Per il Papa il colpevole della guerra è solo uno | Putin

In un gesto che scuote le acque della diplomazia internazionale, Vladimir Putin rompe un silenzio denso di tensione con una telefonata al Papa Leone XIV. Un incontro inaspettato, che riaccende il dibattito sulla responsabilità della guerra: per il presidente russo, il colpevole è solo uno. Ma chi è davvero l’artefice di questa crisi? Scopritelo nel nostro approfondimento esclusivo.

Roma. La telefonata richiesta da Vladimir Putin a Leone XIV rompe un silenzio che durava da quattro anni, ultima occasione in cui il presidente russo e il Papa si parlaron. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per il Papa il colpevole della guerra è solo uno: Putin

