Per il ladro seriale oltre al carcere arriva la condanna a risarcire le vittime

Per il ladro seriale, oltre alla detenzione in cella, arriva ora una pesante condanna economica: risarcire le vittime. La sua carriera criminale, durata probabilmente troppo a lungo, è stata fermata dai carabinieri di Riccione, che dopo indagini minuziose hanno arrestato un 33enne di origini napoletane. Nel mirino del malvivente erano finiti diversi esercizi commerciali di Cattolica, lasciando dietro di sé un’impressionante scia di furti.

A interrompere la carriera criminale di un 33enne¬†di origini napoletane e residente a Riccione erano stati i carabinieri che, dopo una serie di indagini certosine, lo avevano arrestato per due furti messi a segno ai danni di altre attivit√† commerciali di Cattolica. Nel mirino del malvivente erano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Per il ladro seriale oltre al carcere arriva la condanna a risarcire le vittime

In questa notizia si parla di: Ladro Seriale Oltre Carcere

Finto idraulico e ladro seriale arrestato dalla polizia: 28 colpi a Bologna - Un finto idraulico, sospettato di essere un ladro seriale, è stato arrestato a Bologna dalla polizia.

Presa giovane rom ladra seriale: 15 anni di carcere dopo una vita di furti e inganni in mezza Italia - Arrestata nel basso Luinese una 31enne rom di nazionalità francese, ricercata per una lunga serie di reati contro il patrimonio commessi in tutto il Nord Italia. Con 12 identità diverse e gravidanze s ... Secondo laprovinciadivarese.it

Laveno Mombello (Va), arretata la ladra seriale con 12 condanne e 15 anni di carcere a soli 31 anni - A Laveno Mombello, in provincia di Varese, i carabinieri hanno arrestato una 31enne che deve scontare oltre 15 anni di carcere. Sabato pomeriggio, i ... Si legge su cronacaossona.com

Ladro seriale ottiene gli arresti domiciliari, ma la suocera non lo vuole e torna in carcere - gli investigatori sono riusciti a dare un nome ed un volto al ladro. Una volta identificato gli sono stati contestati oltre una decina di colpi ed è finito dietro le sbarre. L'avvocato difensore ... ilgazzettino.it scrive

Arrestato ladro seriale: oltre 32 furti in un anno in...