pellegrinaggio dei cuori forti un viaggio di fede speranza e inclusione

Dal 9 all'11 giugno 2025, San Giovanni Rotondo si trasformerà in un simbolo di speranza e solidarietà con il Pellegrinaggio dei cuori forti. Un viaggio di fede, inclusione e coraggio dedicato alle persone con disabilità, che riconosce il valore di ogni cuore forte. Un’esperienza unica nel cuore dei luoghi di Padre Pio, dove l’amicizia e la speranza si incontrano per costruire un mondo più inclusivo e accogliente.

A San Giovanni Rotondo il Pellegrinaggio nazionale delle persone con disabilità. Dal 9 all'11 giugno “Il Pellegrinaggio dei cuori forti” nei luoghi di Padre Pio. Un viaggio di fede, speranza e inclusione: dal 9 all'11 giugno 2025 San Giovanni Rotondo ospiterà il Pellegrinaggio nazionale delle persone con disabilità, intitolato “Il Pellegrinaggio dei cuori forti”. L'evento, organizzato dall'Associazione di promozione sociale “Gli Amici di San Pio”, è pensato per accogliere persone con disabilità e le loro famiglie in un'esperienza unica nei luoghi sacri di San Pio da Pietrelcina. In cammino verso il Giubileo 2025 Il pellegrinaggio si inserisce nel più ampio spirito del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco per il 2025, un anno santo dedicato al rinnovamento spirituale e alla riscoperta della misericordia. 🔗 Leggi su Iltempo.it