Pellegrinaggio alla Mecca fedeli in preghiera per l' Eid al-Adha

Nel cuore della Grande Moschea della Mecca, migliaia di fedeli si radunano in un’atmosfera di devozione e spiritualità per celebrare l’Eid al-Adha. Mentre si raccolgono in preghiera e compiono il Tawaf attorno alla sacra Kaaba, i pellegrini vivono un momento di profonda connessione con la fede e la comunità islamica globale. Questo rituale, simbolo di sacrificio e unità, rappresenta uno dei momenti più toccanti e significativi dell’anno religioso.

Nella Grande Moschea della Mecca, i pellegrini musulmani si raccolgono per le preghiere dell'Eid al-Adha ed eseguono il Tawaf, il rituale che prevede sette giri attorno alla Kaaba, la sacra struttura cubica nera al centro del luogo di culto. Il gesto segna una delle fasi finali del pellegrinaggio Hajj, uno dei momenti più importanti dell'anno per il mondo islamico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pellegrinaggio alla Mecca, fedeli in preghiera per l'Eid al-Adha

In questa notizia si parla di: Pellegrinaggio Mecca Adha Fedeli

I pellegrini musulmani alla Mecca per l’Hajj, l’annuale pellegrinaggio islamico - L'Hajj, il pellegrinaggio annuale alla Mecca, è molto più di un semplice obbligo religioso: è un viaggio di trasformazione personale.

Più di 1,5 milioni di musulmani stranieri in Arabia Saudita per il pellegrinaggio Hajj - Il Giorno di Arafat, seconda giornata del pellegrinaggio Hajj, è considerato il giorno più sacro dell'anno secondo i detti tradizionali del profeta Maometto ... Scrive msn.com

Pellegrinaggio alla Mecca, i musulmani pregano al Monte Arafat - La Mecca, 5 giu. (askanews) - Oltre un milione e mezzo di musulmani pregano giovedì sul Monte Arafat, momento culminante del grande pellegrinaggio alla Mecca, mentre le autorità saudite hanno invitato ... Segnala libero.it

Al via il pellegrinaggio Hajj alla Mecca: oltre un milione di fedeli sotto il sole cocente - Più di un milione di fedeli partecipano al rito più importante dell'Islam mentre le autorità sono impegnate a evitare le oltre mille morti causate dal caldo l'anno scorso ... Scrive iodonna.it

Mecca, due milioni fedeli concludono pellegrinaggio annuale hajj