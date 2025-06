Pedro Obiang lascia il Sassuolo | nuova sfida con il Monza per la promozione in Serie A

Pedro Obiang si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: dopo aver cancellato l’onta della retrocessione con il Sassuolo e aver riportato la Sampdoria in Serie A, ora affronta una nuova sfida con il Monza, determinato a risalire subito e riconquistare i vertici del calcio italiano. La sua esperienza e il suo spirito di vittoria sono pronti a fare la differenza anche questa volta, e il suo talento potrebbe essere la chiave per il successo.

Con il Sassuolo ci è riuscito, a cancellare subito l'onta della retrocessione in B, risalendo al primo colpo. E ci era già riuscito anche nel 201112, con addosso la maglia della Sampdoria, vincendo quei playoff che il Sassuolo ricorda bene e riportando i blucerchiati in A nel giro di un anno. È uno specialista, Pedro Obiang, e nessuno stupore che il neoretrocesso Monza gli abbia chiesto di ripetere l'impresa, ovvero risalire immediatamente nella massima serie lasciando Sassuolo. Era in scadenza di contratto, il centrocampista, l'addio era nell'aria e la notizia che si sia accasato in biancorosso non stupisce più di tanto.

