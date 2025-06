pedalata sotto le stelle stasera l ego slow roll

Se ami pedalare sotto il cielo stellato e scoprire la magia di Lucca di sera, non puoi perderti l'Ego Slow Roll di stasera! Un’onda festosa di biciclette si snoda tra le mura e la circonvallazione, regalando un’esperienza unica e rilassante tra amici e luci soffuse. Parti anche tu con la tua bici e lasciati coinvolgere da questa incantevole avventura notturna, perché la magia delle nostre strade si svela meglio in sella.

Torna l’Ego Slow Roll, con ritrovo stasera alle 20.15 presso l’Ego City Fit Lab di viale Carlo Del Prete. Cos’è? Un’onda festosa di biciclette in movimento. Una tranquilla pedalata di gruppo, per le vie di Lucca, in notturna, quando la possibilità di attraversarla senza traffico offre un diverso e magico punto di vista. Circa quindici chilometri tra Mura e circonvallazione. Come si partecipa? Con la propria bicicletta (o prenotandone una chiamando lo 0583 342570). Ognuno la può illuminare, decorare, personalizzare come desidera: per lanciare un messaggio, per il piacere del divertimento, e muoversi assolutamente in sicurezza! A tal proposito diversi volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo per vigilare sul percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it