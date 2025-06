Pd e M5s oltre il limite del ridicolo Casarini l’hanno fatto spiare loro

In un vortice di accuse e rivelazioni, il panorama politico italiano si infiamma ancora di più. Mentre opposizioni e oppositori si scambiano accuse di censura e spionaggio, emergono dettagli inquietanti sulle vere responsabilità dietro le intercettazioni. Il Copasir svela che fu il governo Conte bis a ordinare le captazioni, un fatto che mette in discussione la credibilità di chi oggi si erge a paladino della libertà. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

L’opposizione ha denunciato per mesi un «regime» che intercettava le Ong. Il Copasir mette nero su bianco che a disporre le captazioni fu il Conte bis: gli stessi che strepitano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pd e M5s oltre il limite del ridicolo. Casarini l’hanno fatto spiare loro

