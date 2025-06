Paura per l’incendio di un bus turistico a Fiesole

Una scena di paura si è verificata questa mattina a Fiesole, quando un bus turistico ha preso fuoco in via del Salviatino. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme che avvolgevano la parte posteriore dell’automezzo, mentre a bordo era presente solo il conducente, che ha prontamente segnalato l’incendio. La situazione, sotto controllo, ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici.

FIRENZE – Paura per un bus turistico in fiamme a Fiesole. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle 9,50 in via del Salviatino, dopo la segnalazione del rogo. La squadra giunta sul posto e con un’autobotte, ha iniziato lo spegnimento del bus turistico avvolto dalle fiamme nella parte posteriore dell’automezzo. Al momento dell’evento a bordo c ’era solo il conducente che ha fatto la segnalazione. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto richiesto l’intervento della polizia locale dei comuni di Fiesole e di Firenze per la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

