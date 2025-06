Paura a Caracalla ramo di spezza e crolla in strada

Un grande ramo si è spezzato e rischia di crollare sulla strada vicino alle Terme di Caracalla, creando una potenziale minaccia per passanti e automobilisti. Nonostante la situazione sia sotto controllo con transenne e interventi, resta alta l’attenzione per evitare conseguenze più gravi. La sicurezza dei cittadini è al primo posto: scopriamo insieme come si sta gestendo questa emergenza e quali misure sono state adottate per garantire la tutela di tutti.

Un ramo si è spezzato da un albero che affaccia su viale delle Terme di Caracalla. La strada, limitata con tanto di transenne, non è stata chiusa nonostante il grosso ramo si sia adagiato sull'asfalto. Il nastro della polizia locale ha delimitato l'area. Sul posto anche i vigili del fuoco e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Paura a Caracalla, ramo di spezza e crolla in strada

