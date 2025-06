patty pravo si rimette in gioco con il nuovo brano ratatan

Patty Pravo torna in grande stile con il nuovo irresistibile singolo "Ratatan", un brano che mescola sonorità beat anni '60 e un tocco di freschezza estiva. Dopo il successo di "Ho provato tutto", la regina della musica italiana dimostra ancora una volta di essere pronta a reinventarsi e a sorprendere il suo pubblico. Questa canzone rappresenta un divertissement vivace e coinvolgente, perfetto per accompagnare le calde giornate di stagione. La Pravo si conferma ancora una volta una artista senza tempo e sempre al passo con i tempi.

Roma, 6 giu. (askanews) - Dopo il successo di "Ho provato tutto", pubblicato lo scorso marzo, esce oggi 6 giugno "Ratatan", la nuova canzone di Patty Pravo. Un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva. La canzone richiama sonorità beat anni '60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all'italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico. "Ratatan" si ispira a colei che ha sempre rappresentato la libertà femminile ed è stata scritta da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, prodotta da Taketo Gohara e Marquis, su etichetta Nar International Srl e distribuzione Warner Music Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net