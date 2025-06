patty pravo pubblica il nuovo brano ratatan fuori anche il video

Oggi Patty Pravo torna in grande stile con il nuovo brano "Ratatan", accompagnato dal suo video ufficiale. Dopo il successo di "Ho provato tutto", questa canzone segna un entusiasmante salto fuori dalle solite ballad, dimostrando la sua continua voglia di innovare e sorprendere. Con un ritmo coinvolgente e un mood estivo, "Ratatan" è il brano perfetto per scatenare le tue giornate. La canzone richiama...

Esce oggi Ratatan, la nuova canzone di Patty Pravo, un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Dopo il successo di Ho provato tutto, pubblicato lo scorso marzo, esce oggi 6 giugno Ratatan, la nuova canzone di Patty Pravo, un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva. La canzone richiama sonorità beat anni ’60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all’italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu