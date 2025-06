Patty Pravo | online il video di Ratatan Esce oggi il nuovo singolo elogio della libertà femminile

Oggi, Patty Pravo torna sulla scena musicale con il nuovo singolo "Ratatan", un inno alla libertà femminile e alla gioia di vivere. Dopo il successo di “Ho provato tutto”, l’artista si mette ancora una volta in gioco con un brano fresco, vivace e coinvolgente, perfetto per l’estate. Non perdere il videoclip esclusivo: un viaggio colorato e energico che celebra il potere delle donne. La musica di Patty ti aspetta—scopri di più!

PATTY PRAVO RATATAN ONLINE IL VIDEOCLIP Dopo il successo di “Ho provato tutto”, pubblicato lo scorso marzo, esce oggi 6 giugno “Ratatan”, la nuova canzone di Patty Pravo, accompagnata da un videoclip visibile al seguente link https:www.youtube.comwatch?v=V85XN-DXWg0 “Ratatan” è un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva. La canzone richiama sonorità beat anni ’60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all’italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Patty Pravo: online il video di Ratatan. Esce oggi il nuovo singolo, elogio della libertà femminile

