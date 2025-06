Patto tra Confindustria e sindacati Oltre 800mila euro per l’alluvione

Un gesto di solidarietà concreta e tangibile emerge dal patto tra Confindustria e i sindacati, con oltre 800mila euro destinati a supportare le comunità colpite dall’alluvione di settembre 2022. Questa generosa donazione di 811.943,19 euro, frutto di uno sforzo collettivo tra imprese e lavoratori, testimonia come l’unione possa fare la differenza. Ieri, a Palazzo Raffaello, la somma è stata ufficialmente consegnata alla Regione, simbolo di speranza e rinascita.

Un gesto concreto di solidarietà per sostenere le comunità colpite dall’alluvione di settembre 2022, che ha causato danni per miliardi e ucciso tredici persone. È il significato della donazione di 811.943,19 euro raccolti grazie all’iniziativa congiunta di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che hanno coinvolto imprese e lavoratori in una raccolta di fondi volontaria. Ieri, a Palazzo Raffaello, la somma è stata formalmente consegnata alla Regione Marche con la firma dell’accordo tra il governatore Acquaroli (commissario delegato per l’alluvione) e i rappresentanti di Confindustria e sindacati. Le risorse saranno utilizzate per tre interventi: l’acquisto di 24 veicoli per la Protezione civile di altrettanti Comuni colpiti (Acqualagna, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Ostra, Ostra Vetere, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, Cagli, Cantiano, Pergola, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Fano, Gabicce Mare, Montegrimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro, Auditore, Urbino) e di tre automezzi per il trasporto medico dei disabili, poi per la messa in sicurezza della scarpata di via Giancarlo De Carlo a Urbino, importante per l’accesso ai collegi universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patto tra Confindustria e sindacati. Oltre 800mila euro per l’alluvione

