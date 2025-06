Patto tra Comune e sindacati per gli appalti | Più tutele e conteniamo la gara al ribasso

Comune e sindacati uniscono le forze per rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici. Attraverso il nuovo protocollo tra il Comune di Milano e Cgil, Cisl e Uil, si punta a garantire legalità, trasparenza e diritti, contrastando il rischio di gare al ribasso e irregolarità. Un passo importante per assicurare che i servizi pubblici siano affidati a imprese responsabili e rispettose dei diritti dei lavoratori, promuovendo un futuro più equo e sostenibile.

Un passo concreto per garantire legalità, trasparenza e diritti negli affidamenti pubblici: è stato siglato il protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti tra il Comune e Cgil, Cisl e Uil di Milano, con l’obiettivo di meglio tutelare i lavoratori operanti nei contratti pubblici e contrastare fenomeni di irregolarità. "Con questa collaborazione vogliamo garantire che nelle concessioni di servizi e nei cantieri del nostro territorio siano rispettate le norme, i diritti dei dipendenti e la qualità del lavoro svolto. È un atto di responsabilità e trasparenza per la comunità", spiega la sindaca Anna Varisco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto tra Comune e sindacati per gli appalti: "Più tutele e conteniamo la gara al ribasso"

In questa notizia si parla di: Comune Appalti Patto Sindacati

Comune sciolto e voti della camorra: "Posso aiutarti con gli appalti". Il business delle preferenze comprate nei rioni - Nel 2021, le elezioni amministrative a Caserta sono state segnate da un inquietante condizionamento del voto, con il coinvolgimento di esponenti del clan camorristico.

Patto tra Comune e sindacati per gli appalti: "Più tutele e conteniamo la gara al ribasso" - Un passo concreto per garantire legalità, trasparenza e diritti negli affidamenti pubblici: è stato siglato il protocollo per la ... Scrive msn.com

Appalti, più tutele per i lavoratori. Il patto tra Comune e sindacati - Il Comune di Santarcangelo firma un protocollo con i sindacati per contrastare il lavoro nero, estendendo tutele e sicurezze ai lavoratori negli appalti pubblici. Lotta al lavoro nero. Più ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cultura, contrasto al lavoro irregolare e lotta alle discriminazioni: la Regione sottoscrive un protocollo con i sindacati - Il testo si inserisce nella cornice del Patto regionale per il Lavoro e per il Clima e riprende l’intesa siglata nel 2021 e rinnovata l’anno scorso su legalità e appalti ... Si legge su riminitoday.it

BARBAGALLO (UIL): SINDACATI UNITI, GIUNTO IL MOMENTO DI UN PATTO FEDERATIVO