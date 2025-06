Patrizia Vezzani neo presidente ’Terzo Settore’

Patrizia Vezzani, fondatrice di Augeo Cooperativa Sociale, è stata eletta nuovo presidente del Terzo Settore Lapam Confartigianato, portando una visione innovativa e solidale. Durante il congresso, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le associazioni e rispondere alle loro reali esigenze. "Ringrazio i colleghi per la fiducia e la stima" – commenta la neo presidente, che rimarrà in carica fino al...

È Patrizia Vezzani, fondatrice di Augeo Cooperativa Sociale, la nuova presidente del Terzo Settore Lapam Confartigianato. L’elezione è avvenuta a margine di un’iniziativa congressuale organizzata dall’associazione, dove tra i focus della nuova presidente vi era quello di analizzare le necessità delle associazioni del terzo settore. "Ringrazio i colleghi per la fiducia e la stima – commenta le neo presidente eletta che rimarrà in carica fino al 2029 –: abbiamo molto lavoro da fare per iniziare un percorso reale di conoscenza fra le associazioni del terzo settore e di reciproco aiuto, facendo rete per ottenere contributi e agevolazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it