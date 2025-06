Patenti false i controlli inchiodano due autisti

La recente ondata di controlli della polizia locale di Udine ha svelato un inquietante giro di patenti false, bloccando due autisti stranieri che guidavano senza documenti autentici. Questa escalation di falsificazioni mette in luce il rischio per la sicurezza stradale e la necessità di azioni decise contro le frodi documentali. La lotta agli automobilisti irregolari si intensifica: scopriamo insieme come le autorità stanno contrastando questa grave minaccia.

Strike di patenti contraffatte negli ultimi giorni per la polizia locale di Udine: due uomini di origine straniera sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di falso documentale e guida senza patente. Per entrambi gli autisti questa sarebbe la seconda violazione negli ultimi due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Patenti false, i controlli inchiodano due autisti

In questa notizia si parla di: Patenti Autisti False Controlli

Alla guida con patenti false, non è la prima volta: denunciati due stranieri a Udine - UDINE - Nei giorni scorsi, in viale XXIII Marzo a Udine, la Polizia Locale ha fermato un conducente colombiano alla guida di un'Opel Astra. L’uomo ha mostrato una patente di guida internazionale che, ... Come scrive nordest24.it

Senza patente e con documenti falsi: nei guai - Raffica di controlli sulle strade da parte della polizia locale. Multe e auto sequestrate per l’assenza di revisione e assicurazione ... Riporta msn.com

Patente falsa, tachigrafo manomesso e niente revisione: raffica di irregolarità per un tir fermato a Bari - circolava con una patente di guida risultata falsa. L'autista è stato deferito alla Autorità Giudiziaria e contestualmente sono scattate sanzioni amministrative ed accessorie con conseguente fermo di ... Da baritoday.it

PATENTI FALSE O INESISTENTI: PIOGGIA DI MULTE IN CITTA' | 16/08/2021