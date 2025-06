Passo avanti per l' aeroporto Carmina | Vicini al traguardo ma ora non si deve mollare

Un passo importante verso il potenziamento dell’aeroporto di Carmina, simbolo di una rinascita che non può essere fermata. Ida Carmina, deputata del M5S, esprime soddisfazione per l’approvazione di 200 mila euro da parte del neo consiglio provinciale, destinati allo studio di fattibilità dello scalo agrigentino nella piana di Licata. Un traguardo fondamentale, ma ora più che mai, non bisogna abbassare la guardia: il futuro dell’aeroporto dipende dalla nostra determinazione.

Ida Carmina, deputata del M5S, interviene ed esprime soddisfazione "per l'ulteriore passaggio positivo da parte del neo consiglio provinciale che ha approvato ieri lo stanziamento di 200 mila euro per lo studio di fattibilità dello scalo aeroportuale agrigentino nella piana di Licata, utili per.

