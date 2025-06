passione teatro saggi di fine anno valanga di spettacoli al binario 7 tutti gli allievi salgono sul palco

L’energia travolgente del teatro invade il Binario 7, trasformando Monza in un palcoscenico di emozioni e talento. Con quasi 800 allievi e oltre 45 eventi tra spettacoli e lezioni aperte, la rassegna “PaeSaggi Teatrali” celebra la passione e la crescita artistica dei giovani protagonisti. Un crescendo di emozioni che culminerà fino al 30 giugno, coinvolgendo tutta la comunità in un’esplosione di creatività e talento.

Raffica di spettacoli della Scuola di teatro Binario 7. Fino al 30 giugno gli allievi della Scuola saliranno sul palco, protagonisti dell'edizione 2025 della rassegna " PaeSaggi Teatrali ". La scuola conta quasi 800 allievi; 519 in scena in questi giorni (di cui 193 under 18), per 45 eventi tra spettacoli e lezioni aperte a Monza e a Nova. Per la prima volta la rassegna comprende i saggi dei due corsi, intermedio e di avvicinamento al teatro, che si sono svolti a Binario Nova; martedì 17 alle 21 con "Al di là", del corso di avvicinamento condotto da Enrico Roveris. Ben sei spettacoli stanno abitando le sale di via Turati.