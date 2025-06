Passetto riecco la piscina Aperta per godersi l’estate Un gonfiabile per i bambini

Il Passetto torna a splendere con la sua piscina aperta e pronta a regalare momenti di relax e divertimento per tutta la famiglia. Da sabato scorso, l’impianto di via Thaon de Revel offre un’oasi di frescura alternativa al mare, ideale per i più piccoli e non solo. Con un gonfiabile dedicato ai bambini, il divertimento è garantito: questa estate, il Passetto è il luogo perfetto per vivere l’estate in sicurezza e comfort.

Piscina del Passetto aperta e pienamente funzionante da sabato scorso. L’impianto di via Thaon de Revel è la tradizionale alternativa al bagno in mare, soprattutto per i frequentatori più piccoli, ma anche per tanti che trovano a bordo vasca o in acqua un ristoro diverso da quello delle spiagge, ma anche più sicuro, dal punto di vista della balneazione, e dotato di tutti i comfort. Quest’anno il gestore Cogepi ha anticipato l’apertura: il pallone pressostatico è stato tolto da settimane, la vasca inizialmente è stata a disposizione delle società sportive. Sabato scorso, appunto, l’apertura al pubblico per la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passetto, riecco la piscina. Aperta per godersi l’estate. Un gonfiabile per i bambini

In questa notizia si parla di: Passetto Piscina Aperta Riecco

Passetto, riaperta la piscina. Le partite? A porte chiuse - ANCONA Riapre la piscina del Passetto in versione cabriolet. Qualcuno ha già iniziato ad allenarsi ieri ma il ritorno a regime lo si avrà soltanto da domani, quando l’impianto di via Thaon de Revel ... Si legge su corriereadriatico.it

Riaperta la piscina del Passetto, adeguamento concluso - E' di nuovo operativa la Piscina comunale del Passetto. Il Comune ha revocato l'Ordinanza di chiusura precedentemente emessa (16 febbraio scorso). L'impianto natatorio si prepara perciò ad ... Segnala ansa.it

Ancona, riaperta anche al pubblico la piscina del Passetto - La piscina del Passetto è stata sempre un’alternativa al mare e immaginiamo che continuerà ad esserlo, visto che qui c’è la possibilità non solo di fare una semplice nuotata o di frequentare un corso, ... Segnala centropagina.it