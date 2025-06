Passeggia per la città con una balestra e un coltello fermato e denunciato

In una città che non dorme mai, la sicurezza è una priorità assoluta. Recentemente, un uomo di 43 anni a Catania ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine mentre passeggiava con una balestra e un coltello nascosto in una busta di plastica. La pronta reazione della polizia ha evitato rischi maggiori, denunciando il soggetto per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Passeggiava tra le vie della città tenendo in mano una busta in plastica con all’interno una balestra. L’uomo, un catanese di 43 anni, è stato fermato e denunciato dalla polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’attenzione dei poliziotti della squadra volanti, impegnati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Passeggia per la città con una balestra e un coltello, fermato e denunciato

In questa notizia si parla di: Città Balestra Fermato Denunciato

Un minore denunciato o arrestato ogni 36 ore a Napoli e provincia