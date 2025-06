Passante al palo il conto è salato | Ogni anno in fumo 13 miliardi

Ogni anno, in Emilia-Romagna, la congestione del Passante al palo costa ben 13 miliardi di euro, un vero e proprio salasso per l’economia locale. Il dibattito si protrae ormai da anni, ma le soluzioni sembrano ancora lontane. Paolo Cavini di Cna sottolinea come questo caos sia diventato un peso insostenibile, influendo non solo sulla mobilità ma anche sul benessere economico della regione. È ora di agire, prima che il danno diventi irreparabile.

di Rosalba Carbutti BOLOGNA "Il dibattito sul Passante? Ormai è cronico. E l’impatto del traffico in Emilia-Romagna è sempre più pesante anche dal punto di vista economico". Paolo Cavini, presidente di Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) Emilia-Romagna, si unisce al coro di chi chiede una soluzione per il nodo autostradale di Bologna. Quando parla di impatto economico pesante sull’Emilia-Romagna a causa della congestione del nodo bolognese che cosa intende? "Che l’impatto totale annuo causato dai disagi che subiscono mezzi privati e veicoli merci che transitano in Emilia-Romagna ha un costo di 1,3 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante al palo, il conto è salato: "Ogni anno in fumo 1,3 miliardi"

In questa notizia si parla di: Passante Palo Conto Salato

La grande opera al palo. Bologna vuole il Passante: "Il Governo parli chiaro" - La grande opera al palo a Bologna, ovvero il Passante, continua a generare polemiche e attese. Mentre il Pd si schiera a difesa del progetto e il governo deve fare chiarezza, si affaccia un nuovo scenario che potrebbe cambiare le sorti di questa fondamentale infrastruttura per la viabilità della regione.

La grande opera al palo. Bologna vuole il Passante: "Il Governo parli chiaro" - Dopo lo stop di Fratelli d’Italia e Lega, città e Regione lanciano un ultimatum. L’assessore Campaniello: "Nuovi tracciati? Ci stanno prendendo in giro". Lo riporta msn.com

Il conto troppo salato delle rinnovabili - Ma anche in questi caso per quanto vogliamo tutti bene alle rinnovabili il conto appare onestamente troppo salato. Segnala ilfoglio.it