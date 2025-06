Parma serra di marijuana in camera da letto | pusher beccato con grow box professionale e dosi già pronte

A Parma, una scoperta sorprendente ha portato all’arresto di un cittadino italiano: una grow box professionale e dosi pronte per la vendita nascosti nella sua camera da letto. Questa operazione evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra vita quotidiana e attività illegali nel mondo della droga. La scoperta non solo smaschera un traffico clandestino, ma solleva anche importanti questioni sulla sicurezza e il controllo nelle nostre città.

