Parma Cherubini | "Massima correttezza dell'Inter con Chivu De Rossi e Gilardino sono nella lista"

Dopo aver svelato il calendario della Serie A 2025/26, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha sottolineato l'importanza dei valori come la massima correttezza dell'inter, evidenziando le prestazioni di Chivu, De Rossi e Gilardino, che sono nella lista. La sua voce ha aperto una finestra sulla filosofia del club, puntando su rispetto e sportività. Un approccio che promette di rendere questa stagione memorabile e impegnativa.

Al termine della presentazione del calendario della Serie A 202526, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Federico Cherubini. L`ad del Parma. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Parma Cherubini Massima

Rigore su Neres in Parma-Napoli, parla Rocchi: "Giusto toglierlo, fallo di Simeone su Circati. Revisione ottima" - Durante la 37ª giornata, Parma-Napoli ha espresso tensione e decisioni cruciali, tra cui il rigore su Neres decretato da Rocchi.

Il #Parma verrà allenato da un campione del mondo. In questo momento la short list di Cherubini comprende due nomi: Daniele #DeRossi e Alberto #Gilardino, col primo sempre in pole. In calo le quotazioni di Paolo #Vanoli invece. Partecipa alla discussione

Parma Partecipa alla discussione

Parma, Cherubini: "Massima correttezza dell'Inter con Chivu. De Rossi e Gilardino sono nella lista" - Al termine della presentazione del calendario della Serie A 2025/26, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Federico Cherubini. L`ad del Parma ha parlato dell`ormai. calciomercato.com scrive

Cherubini: "Chivu? Gli auguriamo grandissimo cammino con l'Inter. Su Bonny..." - L'ed del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del sorteggio dei calendari. Le sue parole Marotta le ha chiesto Chivu durante il Festival della Serie ... Come scrive tuttojuve.com

Cherubini tra Chivu e l’erede: “Inter correttissima, De Rossi è in lista” - Cristian Chivu lascia la panchina del Parma dopo aver portato i ducali alla salvezza. Il tecnico romeno torna in nerazzurro. L’ Inter ha deciso di puntare su di lui per il post Simone Inzaghi. Ora ... Segnala calciomercato.it

“SOLO CON QUELLE SCARSE”: SENTITE QUESTO TIFOSO! #shorts