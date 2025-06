Parlamentare brasiliana Carla Zambelli fugge in Italia per evitare condanna a 10 anni hackerò sistema informatico giudiziario

In un colpo di scena che scuote il panorama politico internazionale, la parlamentare brasiliana Carla Zambelli, ricercata dall’Interpol e accusata di tangenti e frodi, avrebbe lasciato il Brasile per rifugiarsi in Italia, probabilmente per evitare una condanna a 10 anni. Atterrata ieri a Roma, Zambelli è ora irreperibile, alimentando sospetti e inquietudini tra le autorità e l’opinione pubblica. La sua fuga segna un capitolo cruciale nella sua intricata vicenda giudiziaria e politica.

Ricercata dall'Interpol, Zambelli è atterrata ieri a Roma con un volo proveniente da Miami. Al momento sarebbe irreperibile Carla Zambelli, parlamentare italo-brasiliana di orientamento ultra-conservatore e figura di primo piano del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è fuggita in Italia.

