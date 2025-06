Parla il Generale Bertolini | Nato Brics e Onu non sono la soluzione per l’Europa

Il generale Marco Bertolini mette in luce una realtà complessa e cruciale per il futuro dell’Europa, sottolineando come le attuali alleanze e istituzioni internazionali non siano sufficienti a garantire sicurezza e stabilità. La sua analisi, senza mezzi termini, invita a riflettere sulle vere priorità e sul ruolo dell’Europa nel contesto globale, evidenziando che il percorso verso una vera autonomia richiede scelte coraggiose e lungimiranti.

“Non credo che il prossimo Summit Nato porterà grandi novità, mancando una guida chiara da parte statunitense ed apparendo velleitarie le avances francesi, britanniche e tedesche, espressioni di realtà che sono gusci vuoti senza il contributo militare di Washington”: il generale Marco Bertolini a L’identità. Thomas Massie, deputato repubblicano Usa ha detto: “Ora stop agli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Parla il Generale Bertolini: “Nato, Brics e Onu non sono la soluzione per l’Europa”

