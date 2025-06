Parla Gasperini | Roma grande sfida Ranieri una garanzia per piazza e tifosi

nuova avventura della Roma rappresenta una grande sfida, e Gasperini si presenta come l’uomo giusto per affrontarla. Con il suo entusiasmo e la sua esperienza, promette di portare energia e successo in una piazza appassionata e ambiziosa. La partita contro la grande Roma di Ranieri sarà un banco di prova importante: una vera e propria gara di carattere tra due allenatori di garanzia, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

L’era Gasperini è iniziata, con l’ultimo tassello burocratico messo a segno. Da pochi minuti è ufficiale il suo arrivo in giallorosso, e a questo sono seguite le prime parole ai canali ufficiali della Roma: “Le prime impressioni sono indubbiamente molto positive. Sono venuto oggi per la prima volta a Trigoria, un centro sportivo che non conoscevo ed è meraviglioso, funzionale, il meglio per chi vuole lavorare in queste situazioni. Perché la Roma? È una grande sfida, ho bisogno di avere una sfida importante, di sentire grande passione. Questo mi ha dato grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la Proprietà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Parla Gasperini: “Roma grande sfida, Ranieri una garanzia per piazza e tifosi”

In questa notizia si parla di: Gasperini Roma Parla Sfida

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Le prime parole di #Gasperini da allenatore dell'#ASRoma ? "La Roma è una grande sfida, qui c'è tutto per fare un buon lavoro. Dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte" ? ? https://tinyurl.com/3m33ndsu Partecipa alla discussione

MERCATO ROMA Gasperini, lettera ai tifosi: “Vi spiego perché lascio l’Atalanta, decisione mia. La Roma perché è una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina” Partecipa alla discussione

Calcio, Gasperini: "La Roma è una grande sfida" - Roma, 6 giu. (askanews) - 'La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con ... Secondo msn.com

Gasperini: "La Roma è una grande sfida. Sarà mio compito portare tutti i tifosi dalla nostra parte" - Le parole: "Ci sono tutte le condizioni per fare bene. C’è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere la Roma, di portarla a livelli alti" ... Da ilromanista.eu

Gasperini: «la Roma è l’adrenalina di cui avevo bisogno. Il mio calcio è noto, voglio portarlo anche qui» - Gasperini si presenta alla Roma: “Avevo bisogno di una sfida così”. Prime parole, impressioni e obiettivi del nuovo tecnico giallorosso. Come scrive ilnapolista.it

GASPERINI alla ROMA UFFICIALE! La CLAUSOLA SEGRETA di PAREDES che NESSUNO Sapeva!