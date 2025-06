Papaianni Uil Bergamo | Andate a votare al referendum il Jobs Act va abolito

Il segretario della UIL Bergamo, Pasquale Papaianni, invita i cittadini a partecipare attivamente al referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, sottolineando l'importanza di abolire il Jobs Act. Per lui, questo strumento democratico necessita di riforme per renderlo più efficace e rispondente alle sfide della società odierna. La partecipazione è fondamentale: il futuro del lavoro e dei diritti dipende anche dalla vostra scelta.

Il segretario della Uil Bergamo, Pasquale Papaianni, in merito al Referendum abrogativo di domenica 8 e lunedì 9 giugno non ha remore. “Premesso che per la Uil l’istituto del Referendum appare uno strumento che debba essere riformato per recuperarne l’efficacia, poiché in molte circostanze, così come è strutturato, e in relazione all’attuale società non consente di raggiungere nella sua interezza gli obiettivi prefissati – afferma Papaianni -. Tuttavia, la Uil inviterà tutti ad andare a votare, per garantire una massiccia partecipazione democratica. Nel merito, poi, coerentemente con il proprio impegno sindacale, la Uil darà indicazione di votare per l’abolizione del Jobs Act, contro il quale abbiamo proclamato a suo tempo uno sciopero generale, e a favore di quello sulla sicurezza sul lavoro che, come è noto, è una delle battaglie distintive della nostra Organizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it