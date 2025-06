Papà oggi finisce la scuola | ecco come iniziare l’estate spegnendo gli schermi ed accendendo la relazione

Papà, con la fine della scuola alle porte, è il momento perfetto per trasformare l’estate in un’avventura di scoperta e cuore. Spegni gli schermi, riaccendi il dialogo e crea ricordi indimenticabili insieme ai tuoi figli. Un’estate fatta di giochi, risate e momenti autentici può rafforzare il legame familiare e rendere questa stagione davvero speciale. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare al meglio questa nuova avventura.

