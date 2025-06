Papà Leoni si infuria col figlio Simone | Non è degno di spolverare neanche gli anfibi a Vannacci

In un mondo dove le parole hanno il potere di costruire o distruggere, una lettera aperta può diventare il megafono di emozioni profonde e valori condivisi. È il caso di questa toccante missiva di un padre a suo figlio, Simone Leoni, neo-segretario dei giovani di Forza Italia, che denuncia con fermezza le parole e i comportamenti che minacciano l’integrità e il rispetto, invitando tutti noi a riflettere sul vero significato della virtù e del ruolo di una figura pubblica.

Gentile Direttore, La ringrazio per l'ospitalità che mi concede su queste pagine del Tempo che, in passato, è stato anche la mia casa avendo pubblicato alcune mie inchieste giornalistiche sul terrorismo, ma anche per l'opportunità che mi accorda di manifestare pubblicamente, con una lettera aperta a mio figlio, Simone Leoni, neo-segretario nazionale dei giovani di Forza Italia, tutto il mio sdegno per le gravi parole che egli ha osato pronunciare contro il Generale Roberto Vannacci accusandolo falsamente. Ho conosciuto il Generale Roberto Vannacci, allora giovane tenente Incursore del 9º Col Moschin, nel 1993 in Somalia dove ero inviato di guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papà Leoni si infuria col figlio Simone: "Non è degno di spolverare neanche gli anfibi a Vannacci"

In questa notizia si parla di: Vannacci Leoni Figlio Simone

Chi è Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani che ha attaccato Vannacci - Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, segna una netta rottura con il passato, attaccando apertamente Roberto Vannacci e la Lega.

Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l’ultimo che può dare del codardo al generale. Hai usato lo stesso metodo che un tradit Partecipa alla discussione

Simone Pillon (@SimoPillon) Partecipa alla discussione

Vannacci: “Grazie a Silvio Leoni, guida solida per il futuro politico del figlio Simone” - L’europarlamentare Roberto Vannacci ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti di Silvio Leoni, padre del giovane politico Simone ... Si legge su laprimapagina.it

Papà Leoni si infuria col figlio Simone: "Non è degno di spolverare neanche gli anfibi a Vannacci" - Gentile Direttore, La ringrazio per l’ospitalità che mi concede su queste pagine del Tempo che, in passato, è stato anche la mia ... iltempo.it scrive

"Leoni" di Forza Italia. Ritratto del neosegretario dei giovani azzurri - Contro Vannacci, per i diritti. Liberale e non figlio d'arte, ha incontrato la politica a 14 anni e non l'ha più lasciata. Chi è Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani ... Segnala ilfoglio.it