Papà Leoni contro il figlio | Non sei degno di spolverare gli anfibi di Vannacci

Nel mondo della politica, le tensioni familiari possono diventare vere e proprie battaglie pubbliche. Silvio Leoni, papà di Simone, leader di Forza Italia Giovani, ha scosso le acque con una lettera indirizzata a Il Tempo, criticando duramente il figlio per la sua scelta di esprimersi in un modo diverso dal padre. Una vicenda che dimostra come, anche tra le mura di casa, le divergenze ideologiche possano divampare in modo clamoroso, lasciando tutti senza parole.

Una lettera firmata Silvio Leoni agita e non poco Forza Italia. Il papà di Simone Leoni, leader da poco eletto alla guida di Forza Italia Giovani nel suo discorso di esordio ha attaccato pesantemente il generale Vannacci. Un discorso chiaro per marcare la differenza tra il suo modo di vedere la politica e quello del vicesegretario della Lega. Ma il papà di Leoni, con una missiva a Il Tempo, attacca il figlio criticandolo per la scelta di mettere nel mirino proprio il generale: "Ho conosciuto il Generale Roberto Vannacci, allora giovane tenente Incursore del 9º Col Moschin, nel 1993 in Somalia dove ero inviato di guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Papà Leoni contro il figlio: "Non sei degno di spolverare gli anfibi di Vannacci"

