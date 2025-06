Papa Leone XIV | su Tv2000 le celebrazioni di Pentecoste il Giubileo dei Movimenti e della Santa Sede dal 7 all’11 giugno

Non perderti le emozionanti celebrazioni di Papa Leone XIV su Tv2000, dal 7 all’11 giugno! Un’occasione unica per vivere in diretta la Pentecoste, il Giubileo dei Movimenti e gli eventi della Santa Sede, direttamente da Roma. Un viaggio spirituale che unisce fede, storia e comunità: scopri come partecipare anche da casa e condividere questa grande giornata di fede e unità.

ROMA – Tv2000 trasmette in diretta tutti gli eventi con Papa Leone XIV dal 7 all'11 giugno. Si parte sabato 7 giugno con la Veglia di Pentecoste in piazza San Pietro alle ore 20. Domenica 8 giugno, solennità di Pentecoste, la Messa alle ore 10.30 sul sagrato della Basilica di San Pietro in occasione anche .

Veglia di Pentecoste - Sabato 7 giugno ore 20 su TV2000